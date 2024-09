In evidenza... all’estero. I quattordici premiati dai Lucchesi nel Mondo

Sono 14 i prescelti per l’edizione 2024 del premio ai lucchesi che si sono distinti all’estero. Provengono da tre continenti diversi e sono impegnati nelle attività più disparate nelle quali hanno raggiunto importanti risultati professionali.

Corrado Adorno Coltelli è nato a Londra nel 1950. Nel 1969 entra a lavorare alla London Electricity. Da questo primo impiego, con una formazione continua e grazie alla sua versatilità, è passato ad incarichi di sempre maggior responsabilità svolgendo una brillante carriera lavorando esclusivamente nel settore delle telecomunicazioni a supporto della fornitura di energia elettrica. E’ presidente dei Lucchesi nel Mondo di Londra.

Nello e Bruna Borghesi, da Bagni di Lucca, nel 1929 si sono stabiliti a Collingwood in Australia. Impegnati nella gestione di bar, nel 1947 danno vita alla Tosca food processing Company che ha sfornato prodotti della migliore cucina italiana artigianale per generazioni. Dopo aver ceduto l’azienda i discendenti dei fondatori hanno diversificato le attività ma è rimasto il legame con la terra di origine.

Chiara Baccelli, nata a Lucca nel 1975, si diploma in Farmacia presso l’Università di Pisa nel 2002. Si trasferisce in Francia, e come ricercatrice nel settore farmaceutico industriale segue la ricerca di soluzioni innovative per il trattamento delle malattie rare attraverso un approccio multidisplinare. Alcuni suoi progetti di ricerca sono stati riconosciuti a livello internazionale.

Jonathan Brandani, nato a Lucca nel 1983, ha iniziato lo studio del pianoforte sotto la guida del padre. Durante gli anni delle scuole superiori, ha intrapreso il primo percorso lavorativo con la Cappella S. Cecilia di Lucca. Amplissima la sua esperienze nell’ambito operistico si è trasferito con la famiglia a Calgary dove dal 2021 è direttore artistico e musicale dell’Opera House.

Evelina Giannoni, nata a Chicago nel 1968 da genitori originari di Sant’Andrea di Compito e Massa Macinaia, si laurea all’Università dell’Illinois in Finanza trovando poi impiego alla Harris Bank, uno dei più grandi istituti bancari dello Stato. In stretto contatto con l’FBI, ha svolto importantissime operazioni tra cui l’interruzione di un articolato traffico di esseri umani e di droga.

Ada Giusti, nata a Parigi nel 1960, consegue il Bachelor of Arts con specializzazione in letteratura francese e spagnola ed in letteratura italiana presso l’Università della California, a Santa Cruz. E’ professore ordinario di Francese e studi francofoni presso la Montana State University. Legatissima a San Cassiano di Controni, ritorna spesso a Bagni di Lucca, dove si ritira per approfondire le sue ricerche.

Renato Giovannoni, nato a Pinamar, Buenos Aires nel 1971, inizia a lavorare nei bar e il suo talento e la sua creatività non passano inosservati. Nel 2012 ha fondato la Florería Atlántico, inserita tra i 50 migliori bar del mondo dalla rivista Drinks International.

Roberto Lottini, nato a Viareggio nel 1960, dopo gli studi superiori entra a lavorare al Cantiere Viareggio, l’azienda cantieristica di famiglia. Nel 1994 fonda la Genesis Yachts, nel 1997 decide di aprire una sede in Florida e di trasferire negli Stati Uniti la sua residenza ed il centro dei propri affari. Lottini ha mantenuto negli anni forte l’amore per la sua città dove tuttora trascorre parte delle sue vacanze.

Antonio Padovani, nato a Viareggio nel 1988, consegue la laurea Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre. Si trasferisce a Berlino dove percorre una notevole carriera professionale come regista, produttore ed artista cinematografico aprendo una sua propria casa di produzione. I suoi film hanno raggiunto audience globale.

Elena Quilici, nata nel 1950 a Capannori, emigra nel 1953 in Canada e poi a San Francisco. Si impiega prima come assistente all’infanzia passando poi all’assistenza sociale nella Contea di San Mateo divenendo Iresponsabile del servizio nell’Ospedale di San Mateo, incarico che svolge sino al pensionamento. Incessante l’impegno anche nelle associazioni benefiche, cin particolare con la locale Lucchesi nel Mondo.

Jorge Enrique Londono Riani, nato a Barranquilla nel 1957, con origini di Ponte all’Ania e Ghivizzano. Dopo gli studi, ha ripreso l’attività alberghiera dando un notevole impulso allo sviluppo immobiliare, costruendo nuovi hotel, con importanti investimenti in Spagna e a Hong Kong. Nell’ambito sociale, è direttore di molte fondazioni tra cui la fondazione GHL che dà sostegno in alloggi, salute e istruzione a oltre 10.000 persone.

Francesco Rocca nasce in una famiglia originaria di Roggio ma che a Londra ha rappresentato un pilastro nella promozione del turismo inglese verso l’Italia. Inizia la sua esperienza lavorativa con la Compagnia Italiana Turismo, è poi passato a lavorare l’Ente Nazionale Italiano Turismo a Londra dove ha percorso una brillante carriera. E’ vicepresidente dell’Associazione Lucchesi Nel Mondo di Londra.

Mario Rossi alla memoria: nato nel 1928 a Pisa. Nel 1951 emigrato in Argentina, titolare di un’agenzia di viaggio. Nel 1986 ha fondato il Circolo Toscano di La Plata nel quale ha profuso il massimo impegno per trasmettere con passione il senso della "toscanità" nel mondo.

Pietro Sarti, nato a Glasgow nel 1956 da genitori originari di Barga. Con il fratello Sandro ha fondato la ditta Fratelli Sarti Ltd con tre ristoranti a Glasgow, specializzati nella cucina autentica lucchese con piatti di terra eseguiti secondo le ricette della madre di Vinchiana e piatti di mare basati sui sapori e la cucina della Versilia e della Liguria. E’ direttore e proprietario di Pane e Vino, un Wine bar di Glasgow.

