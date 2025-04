In centro il corteo di Fridays for Future: "Stop armi, investiamo sull’ambiente"

Lo sciopero per il clima è sceso in città ieri mattina alle 9 con il corteo dei giovani che si è dato appuntamento in piazzale Verdi. Fridays for Future Lucca ha rinfrescato il messaggio “a favore della giustizia ecologica e sociale“.

“Anche i danni causati dalle recenti alluvioni dimostrano quanto serva una transizione ecologica reale, fondata sulla partecipazione delle comunità, sull’abbandono del fossile e su una riconversione dell’economia orientata al benessere collettivo. E rifiutiamo con decisione – sottolinea il movimento – l’idea che la pace e la sicurezza possano essere costruite con le armi, in un contesto di crescente spesa militare, aumento delle tensioni internazionali e criminalizzazione dei movimenti sociali.

La lotta contro la devastazione ambientale si iscrive anch’essa in quell’insieme di lotte contro tutte le forme di oppressione e sfruttamento: dal razzismo istituzionale alla precarietà del lavoro, dalle disuguaglianze economiche a quelle di genere. Ma un’alternativa è possibile. Le risorse pubbliche devono essere investite in una pianificazione dei territori che tenga conto della situazione globale e delle conseguenze locali, nei servizi e nella protezione degli ecosistemi“.