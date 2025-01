In Brasile a servizio degli ultimi. Bianucci racconta la sua esperienza

In Brasile al servizio degli ultimi. Il missionario laico Luca Bianucci condividerà la propria esperienza con Porcari, suo luogo di origine, martedì 14 gennaio alle 21. L’incontro è previsto nella sala consiliare. "Una testimonianza di vita che ispira – spiega il sindaco, Leonardo Fornaciari, che ha fortemente voluto questo appuntamento – e che rappresenta un esempio straordinario di come l’azione concreta possa migliorare la vita di chi si incontra. In definitiva, Luca ci parlerà di persone che aiutano le persone. Una boccata d’ossigeno, per guardare oltre noi stessi in tempi di individualismo sempre più marcato".

Partito da Porcari nel 1996 all’età di 26 anni, Luca Bianucci è stato al servizio dei più bisognosi. Inizialmente impegnato con i meninos de rua, bambini di strada privi di famiglia e vittime della microcriminalità, poi con vari progetti umanitari: da case di accoglienza per lebbrosi a strutture educative per minori in grave difficoltà. Il missionario laico racconterà il suo percorso, dalle prime esperienze fino agli incarichi più complessi, come quello di economo per la diocesi di Aracaju. Recentemente trasferito per volontà dell’arcivescovo Paolo Giulietti a São Luís, una metropoli in rapida crescita con molte sfide sociali, Bianucci ha sempre affrontato con determinazione e trasparenza le difficoltà che caratterizzano il contesto brasiliano: povertà, malattie, carenza di servizi essenziali e la competizione delle numerose sette evangeliche pentecostali. Durante la serata di martedì condividerà anche riflessioni sulla fede e sull’umanità, raccontando come i valori appresi nella sua adolescenza a Porcari, rispetto, vicinanza e accoglienza, abbiano influenzato profondamente la sua missione.

Ma.Ste.