In bici sul Monte Bianco L’associazione Torretta bike tenta la grande impresa

Dopo la via del Lupo sui Monti Sibillini del 2022, stavolta l’impresa è ancora più audace. Dal 5 al 9 luglio un gruppo di amici dell’associazione Torretta Bike di Porcari si cimenterà con la scalata in bici di un tratto del Monte Bianco. Sì, avete capito bene, la montagna più alta d’Europa. Ovviamente i nostri “eroi“ non arriveranno in cima, laddove sarà possibile, su tracciati percorribili, ad una quota più bassa, con tutte le precauzioni del caso, ma con dislivelli altimetrici notevoli, anche se questi atleti sono ormai esperti, anche di sentieri sterrati, funamboli della bicicletta da mountain. Si tratta di operai, artigiani, professionisti e c’è, tra loro, anche l’assessore ai lavori pubblici, alla Protezione Civile e alla sicurezza idraulica Franco Fanucchi. Saranno quattro tappe, con macchina dell’assistenza al seguito, dove potrà transitare e riposo nei vari rifugi. Non è solo il gesto sportivo che anima questi appassionati. Anzi, forse l’aspetto che più emerge è la voglia di stare insieme, di cementare amicizie, di costruire ancora di più un legame di solidarietà, riscoprire o incrementare valori.

L’associazione organizza ogni anno un viaggio di questo genere. Una tradizione. Si prendono le ferie, si fanno i preparativi tecnici, si salutano le famiglie e si parte. La mèta viene scelta insieme. Nel 2022 già c’era stato il sentore della presenza del lupo nei boschi sopra il paese e allora si scelse la casa degli ultimi esemplari puri rimasti, sulle vette dei Sibillini. Ma anche il tracciato percorso da Annibale in precedenza o quello della Linea Gotica avevano un senso, quella della cultura e della storia. Ecco i venti intrepidi che partiranno alla volta del mitico Monte Bianco: Giuliano Monti, Matteo Lucchesi, Gabriele Bianchi, Marco Santini, Gianluca Morini, Giorgio Tomei, Andrea Menchini, Massimiliano Santini, Franco Fanucchi, Marco Picchi, Massimo Fredianelli, Luca Martinelli, Fabio Pera, Andrea Bernardi, Carlo Del Cima, Matteo Marchese, Federico Giovacchini, Andrea Dal Poggetto, Andrea Gabrielli, Federico Monti. Sarà senza dubbio una bella avventura da ricordare nel tempo. Altre iniziative sono in cantiere, in agosto il supporto ad una marcia ad esempio e nel mese di settembre una gigantesca grigliata.

Massimo Stefanini