In azione l'elicottero "Leonardo" a Lucca: "Full operation"

A illustrare alcuni dettagli di Clavis 2023 in Oltreserchio ieri nella sede della Croce Verde di viale Castracani è stato Matteo Ghilordi, referente protezione civile. “Gli scenari saranno cinque e riguarderanno ovviamente anche il rischio idrogeologico – ha detto– . I soccorritori saranno divisi in 8 squadre e verranno impegnati principalmente sabato (oggi per chi legge) e valutati da formatori esperti, il migliore sarà premiato“.

Uno dei momenti più spettacolari sarà quello dell’elicottero della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pisa. Le sue manovre non passeranno certo inosservate a partire da stamattina alle 9. “Saremo per la prima volta su uno scenario toscano con il nuovo elicottero nato in casa Leonardo che sarà in configurazione full operation“, ha annunciato il capitano Andrulli del Reparto aereo della Guardia di Finanza. “Clavis sarrà un momento fondamentale per la preparazione dei volontari e per lo sviluppo delle loro competenze e abilità tanto nel settore sanitario quanto in quello di Protezione civile secondo modalità differenti. Per questa edizione saranno più di 300 le persone coinvolte nelle attivtà“.

“Si tratta – ha sottolineato il presidente della Croce Verde, Daniele Massimo Borella – di una competizione che ci permette di fare gruppo e, allo stesso tempo, di mantenere alti gli standard di preparazione delle nostre donne e dei nostri uomini. I volontari di Protezione civile daranno supporto logistico nel corso della prima giornata mentre domenica (domani per chi legge), sarà il giorno delle attività di formazione relative al rischio idrogeologico. E’ evidente la volontà di formare personale in vista di situazioni che con l’autunno potrebbero verificarsi sul nostro territorio“.