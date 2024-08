In azione la speciale spazzatrice innovativa ed ecologica al 100%

Arrivata una nuova spazzatrice, innovativa e ecologica al 100%: da pochi giorni è in funzione nel centro storico un mezzo di Sistema Ambiente innovativo e totalmente ecologico. Si tratta della spazzatrice Ravo 540 Electric, al 100% elettrica, e dunque a zero emissioni di CO2 e ossidi di azoto. Al battesimo del Ravo 540 Electric erano presenti il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi e il membro del consiglio di amministrazione dell’azienda Massimo Pieri. "Per la città un ulteriore passo avanti in termini di pulizia, nel pieno e totale rispetto dell’ambiente – ha spiegato Bianchi – la spazzatrice è quanto di più innovativo presenti il mercato, è a emissioni zero, è molto silenziosa e quindi il nostro lavoro nel centro della città migliora costantemente. Questo mezzo va a integrarsi con altre spazzatrici simili che sono in attività in tutte le zone del comune di Lucca, sia pure con caratteristiche diverse".

"Con questo mezzo Sistema Ambiente, dopo una fase complicata che abbiamo ereditato – ha aggiunto Pieri – torna a investire e rinnovare il proprio parco macchine, in piena intesa con l’amministrazione comunale guidata da Mario Pardini e in totale sintonia con l’assessore all’Ambiente Consani". L’inaugurazione è stata anche l’occasione per fare il punto sull’azienda. "Appena insediati come cda - ha ricordato Bianchi – abbiamo messo in programma l’obiettivo di rinnovare gradualmente il parco mezzi, e questo nuovo veicolo è un altro passo avanti che si aggiunge ai 23 nuovi mezzi di questi due anni. Un risultato non scontato vista la pesantissima situazione ereditata dalla passata gestione con un parco mezzi in condizioni funzionali molto critiche (e anche visivamente un brutto biglietto da visita) con la gara per l’acquisto dei nuovi mezzi bloccata dal tribunale".