In arrivo il nuovo piano della telefonia mobile 44 aree preferenziali

1L’amministrazione comunale si appresta ad aggiornare il Piano triennale degli impianti di telefonia mobile. Le aree preferenziali del nuovo piano saranno 44, di cui 39 collocate su aree comunali. Dopo un primo passaggio nell’ambito dell’Osservatorio della telefonia mobile, avvenuto la scorsa settimane e approvato all’unanimità dei presenti, ora il documento sarà portato all’attenzione dei cittadini, con tre incontri informativi alla presenza dell’assessore Cristina Consani, del dirigente comunale di competenza, dei tecnici degli uffici e del consulente tecnico esterno incaricato, che si svolgeranno oggi dalle 17 alle 19 in centro, alla ex Circoscrizione 1; dalle 21 alle 23 a Ponte a Moriano alla sede della Croce Verde; venerdì 17 novembre dalle 17 alle 19 a Maggiano, alla ex Circoscrizione 5.