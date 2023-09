In arrivo il nuovo parco inclusivo Fine dei lavori il prossimo aprile "Importante rigenerazione urbana"

In arrivo un nuovo parco inclusivo nella frazione coreglina di Piano di Coreglia; sarà accessibile e capace di accogliere le diverse esigenze del territorio, dal divertimento dei più piccoli al relax dei più grandi. "Diventerà il punto di riferimento della frazione - sottolineano il sindaco del comune di Coreglia Antelminelli Marco Remaschi e il suo vice, Giorgio Daniele -. É tutto predisposto per l’avvio del cantiere e si prevede un affidamento complessivo dei lavori di circa 455mila euro, con apertura delle opere tra dieci giorni da parte della ditta Nutini Costruzioni"- Si tratta di un progetto al quale l’amministrazione comunale tiene particolarmente. Il parco inclusivo, che sorgerà vicino alla scuola elementare, sarà facilmente fruibile, multifunzione, adatto a bambini e ragazzi di età diverse, alle famiglie, agli anziani e ai disabili. Soprattutto, sarà un luogo per la comunità, completamente da vivere. L’arredo per il parco sarà acquistato grazie alla donazione fatta dal gruppo Aria Fresca, che aveva avviato una raccolta fondi specifica, resa possibile dalla generosità dei cittadini, per dare gambe al nuovo parco.

Realizzando la considerevole cifra di 8mila euro. Il Comune ha aperto, inoltre, una collaborazione con il Consorzio irriguo di Filecchio-Piano di Coreglia, al fine di dotare il parco di tutto l’approvvigionamento idrico necessario per mantenere il verde. "Siamo abituati a mantenere gli impegni e questo era una promessa di mandato – spiegano Marco Remaschi e Giorgio Daniele -. L’idea progettuale era nata ben oltre 10 anni fa, senza però che venisse realizzata. Una volta insediati ci siamo messi subito al lavoro e, nel febbraio 2021, abbiamo iniziato il percorso di partecipazione, con tre incontri tenuti insieme ai cittadini per scegliere e costruire insieme il progetto. Un importante percorso di rigenerazione urbana iniziato con la riqualificazione di Piazza delle Botteghe. Una volta realizzato il parco, poi, proseguiremo con l’ampliamento del parcheggio Bernardini, che sarà a supporto del parco e delle attività commerciali che si trovano nella zona.".

La fine dei lavori per la realizzazione del parco è prevista per l’aprile 2024.

Fiorella Corti