"In arrivo due nuovi responsabili Si punta a rafforzare il presidio"

"E’ stata una giornata importante – ha sottolineato la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – perché ci ha permesso di fare il punto della situazione sui percorsi che stiamo portando avanti. L’Azienda è al lavoro per nominare in tempi brevi il nuovo responsabile di zona distretto e il nuovo responsabile della direzione ospedaliera di Barga e Castelnuovo. Si tratta di due figure fondamentali, con competenze organizzative, che dovranno collaborare per l’attuazione di percorsi di continuità integrati ospedale-territorio per una presa in carico sempre più appropriata in un’ottica di rete che, nella fase attuale della sanità, è sicuramente vincente. Si punta quindi anche a rafforzare il presidio ospedaliero".

Soddisfazione espressa anche dalla presidente della Conferenza dei sindaci Caterina Campani e dal consigliere regionale Mario Puppa. "Oggi abbiamo chiesto e ottenuto che l’Azienda si prendesse alcuni impegni su questioni pratiche come le riforme territoriali, le nuove nomine, i lavori di adeguamento delle strutture ospedaliere e territoriali, il mantenimento degli attuali servizi sanitari". "La presenza dell’assessore Bezzini - ha aggiunto Puppa - è la conferma del confronto in atto, per definire anche in ambito sanitario soluzioni praticabili e condivise per fornire servizi adeguati".

Fiorella Corti