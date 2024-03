In “Alibi“ le esperienze dell’avvocato-scrittore Fabrizio Bartelloni

Prosegue il lungo giro di presentazioni dell’ultimo libro di Fabrizio Bartelloni, avvocato pisano e magistrato onorario presso la Procura di Lucca con il “vizio” della scrittura, che venerdì 5 aprile sarà in città per un incontro organizzato di concerto con l’associazione culturale Il Tondo e dedicato al suo “Alibi - zibaldone di fughe, scuse e autoassoluzioni (MdS editore, 2023)“, una originale raccolta di quattordici racconti e sei ballate dedicata al tema del vittimismo, malattia sociale che, a parere dell’autore, ha assunto ormai un carattere endemico.

"Sì - spiega Bartelloni - il libro, nato dall’osservazione della realtà che mi circonda, ma anche dall’umanità che va in scena nelle aule giudiziarie che bazzico quotidianamente, è una specie di viaggio attraverso i territori in cui si manifesta l’incontenibile vocazione alla pratica autoindulgente, intesa come tendenza a ricercare un colpevole esterno per qualsiasi fallimento, débacle o insuccesso, sia esso professionale, sentimentale, artistico e così via; il bisogno, insomma, di costruirsi un alibi che ci esoneri da ogni responsabilità". Una “vocazione”, come la definisce lo scrittore, che a volte prende le forme di una fuga e altre quelle di una struttura di protezione dei nostri involucri più fragili. Un testo articolato, complesso, che pur facendo ampio ricorso al tono ironico e talora alla satira sferzante e crudele, dedica attenzione e cura anche alle umane debolezze e caducità, restituendo la vita per ciò che in effetti è: una sciarada in cui comico e tragico, dramma e farsa si alternano e convivono.

Per chi volesse andare alla scoperta del libro e del suo autore, l’appuntamento è per venerdì 5 aprile, alle 18.30, alla Biblioteca Massimo Bertolucci – Fondo Cantoni, in traversa I di via Giorgini a San Vito. L’autore dialogherà con la dottoressa Lara Fiorillo e con il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca, avvocato Flaviano Dal Lago.