Imt, Sant’Anna, Normale e Unipi. Le scuole d’eccellenza unite per ricordare l’orrore della Shoah Lunedì in contemporanea a Lucca e a Pisa viene proiettato il docu-film “Memoria“ di Ruggero Gabbai. Appuntamento in San Francesco con l’introduzione della professoressa di storia contemporanea Pavan.