Imprenditore sospeso per 9 mesi, la Finanza scopre “buco” da 100.000 euro nelle casse

Gallicano (Lucca), 26 luglio 2023 – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale con interdizione temporanea dall’esercizio di impresa per la durata di 9 mesi nei confronti di un imprenditore edile della Mediavalle, un 61enne originario di Gallicano. Il provvedimento è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca, su proposta del pubblico ministero Antonio Mariotti, titolare delle indagini.

In particolare, gli accertamenti sono stati delegati dall’autorità giudiziaria alle Fiamme Gialle della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana e sono stati innescati da alcune anomale operazioni di una società di capitali, relative ai rapporti intercorrenti tra imprese amministrate da una coppia di coniugi e attive nel settore della ristrutturazione edile. I relativi approfondimenti economico – finanziari hanno consentito di mettere in luce episodi di distrazione patrimoniale, preordinati allo “svuotamento” delle casse e dei beni dell’azienda principale, successivamente fallita con un debito complessivo verso i creditori pari a oltre 100.000 euro.

I coniugi , al fine di rendere difficoltosa la ricostruzione dello stato passivo dell’azienda, avevano, inoltre, provveduto all’occultamento/distruzione dei relativi libri contabili, incorrendo anche nella fattispecie delittuosa della distrazione fallimentare documentale. È stato altresì valutato, ai fini dell’emissione della misura, anche il fatto che il legale rappresentante della società colpito dall’interdizione risultava già gravato da plurime sentenze passate in giudicato per altri reati fallimentari commessi in passato e, pertanto, più alto è il rischio di reiterazione di reati della medesima specie. In particolare nell’ottobre 2011 era finito ai domiciliari per bancarotta fraudolenta con debiti nei confronti dell’erario e dei privati per oltre 12 milioni di euro.

L’operazione di servizio costituisce un’ulteriore testimonianza del costante impegno delle Fiamme Gialle, in sinergia con la locale Procura della Repubblica, nella lotta a ogni forma di illegalità che mina il corretto funzionamento dell’economia, alterando la libera concorrenza di mercato. Il contrasto ad ogni forma di criminalità restituisce competitività e legalità al mercato, alimentando gli investimenti ed il conseguente sviluppo imprenditoriale ed economico che la criminalità mira a controllare e rallentare.