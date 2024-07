Impianto Salanetti, Porcari ‘trema’ . Il sindaco: "Venga spostato altrove"

Impianto di riciclo di pannoloni, pannolini e scarti tessili? Bisogna trovare un sito alternativo a Salanetti che è sul Comune di Capannori, ma a pochi metri dal confine con il territorio di Porcari ed è per questo che il sindaco, Leonardo Fornaciari, ha preso una posizione forte: in una lettera inviata a Retiambiente Spa, al neo sindaco del Comune di Capannori Del Chiaro, al presidente Giani e all’assessora all’ambiente della Regione Toscana Monni, il primo cittadino del paese famoso per la Torretta, ha esposto profonde preoccupazioni per la realizzazione della struttura prevista a Salanetti e ha avanzato formale richiesta perché venga individuato un luogo diverso per la costruzione.

Un appello politico affinché le istanze della comunità di Porcari vengano prese in seria considerazione, per garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini che sono in continua agitazione e preoccupazione.

Come noto, il Comune di Porcari ha appreso della localizzazione dell’impianto al momento della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (Via), istruita dalla Regione Toscana e conclusa con parere negativo. Il sindaco Fornaciari ha quindi evidenziato la non idoneità del sito scelto per l’impianto che, "avendo valenza sovracomunale e sovraprovinciale, avrebbe dovuto essere oggetto di confronto e discussione preventiva tra le varie amministrazioni interessate e in particolare con il Comune di Porcari, ente limitrofo e confinante".

Nella lettera, Fornaciari sottolinea che il Comune di Porcari ha fornito contributi documentali per la procedura di assoggettabilità alla Via dimostrando che "l’impatto ambientale di tale infrastruttura si riverbera su una vasta porzione del centro abitato del proprio territorio, un’area che conta circa duemila persone residenti più un numero imprecisato di lavoratori".

Anche il Comune di Capannori ha peraltro riconosciuto, nei suoi contributi documentali, che "gli effetti ambientali ed emissivi di tali trattamenti industriali ricadrebbero in modo evidente sul Comune di Porcari e sul suo centro abitato". Si mette in luce, inoltre, "l’enorme allarme e preoccupazione che tale proposta ha generato nella popolazione".

Massimo Stefanini