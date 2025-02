Impianto di Salanetti, interrogazione di Fantozzi e Capecchi (FdI) a Giani

Pericolosità idraulica, carico urbanistico, inquinamento, dubbi sul fatto che l’unico impianto simile, a Treviso, è stato chiuso. I consiglieri regionali di FdI Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi hanno scritto una interrogazione al presidente della Regione Giani sull’impianto di riciclo di pannolini, pannoloni e scarti tessili di Salanetti, il cui iter per l’autorizzazione definitiva è alle fasi conclusive. Dopo aver ricostruito tutti i passaggi, Dal punto di vista politico-istituzionale, l’interrogazione di Fantozzi e Capecchi si basa essenzialmente sul fatto che la materia si è ulteriormente complicata a seguito dell’approvazione del piano dei rifiuti. Fantozzi e Capecchi chiedono a Giani se è a conoscenza di quale sia l’indirizzo che i tecnici di Regione Toscana intenderanno esprimere in sede di Conferenza dei Servizi. "Abbiamo più volte espresso dubbi, anche in sede istituzionale, sulla opportunità della collocazione a Salanetti di un impianto simile – spiegano Fantozzi e Capecchi – visto che la zona è vicina al centro abitato di Porcari e presenta delle caratteristiche di pericolosità idraulica oltre all’ulteriore consumo del suolo".

Ma.Ste.