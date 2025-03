Imparare la sicurezza. C’è il "Progetto 8-13"

Un progetto che dimostra quanto sia fondamentale partire dall’educazione dei più piccoli per costruire una società più sicura e consapevole. I Giovani della Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca hanno promosso, anche quest’anno, il Progetto 8-13, un’iniziativa volta a sensibilizzare e promuovere esperienze educative rivolte ai bambini e ai ragazzi tra gli 8 e i 13 anni, offrendo loro l’occasione di conoscere l’Associazione, scoprire i suoi numerosi ambiti d’intervento e apprendere i valori umanitari che ne guidano l’azione.

Il progetto, quest’anno, ha visto protagonisti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria Giovanni Pascoli di Lucca, con tre incontri dedicati a tematiche fondamentali per la loro crescita e consapevolezza civica.

Durante gli incontri è stato spiegato il numero unico di emergenza (112): gli studenti hanno imparato l’importanza del numero unico europeo per le emergenze e come utilizzarlo correttamente in caso di bisogno. Attraverso simulazioni e attività pratiche, i volontari hanno anche illustrato quali informazioni fornire agli operatori per garantire un intervento più rapido ed efficace.

Un altro momento chiave è stato dedicato alla preparazione dello zaino delle emergenze, ovvero il kit di sopravvivenza da avere sempre pronto in caso di calamità naturali o situazioni di crisi. Gli alunni hanno scoperto quali oggetti non devono mai mancare – acqua, torcia, batterie, medicinali essenziali – e perché sia importante essere sempre preparati.

L’ultimo incontro ha posto l’accento sull’importanza del supporto psicologico e sociale in situazioni di dipendenza. Attraverso attività di gruppo, i bambini hanno riflettuto sul concetto di priorità e dipendenza, imparando a riconoscere segnali di disagio e a promuovere un ambiente di solidarietà e inclusione.

Grazie a questo progetto, i bambini e i ragazzi si sono messi in gioco come piccoli “aspiranti volontari” della Croce Rossa Italiana, anche se potranno scegliere di diventare tali soltanto al compimento dei 14 anni di età.

"Partecipare al Progetto 8-13 della Croce Rossa Italiana è stata un’esperienza che ha suscitato in me emozioni profonde, vedendo i bambini crescere, imparare e condividere momenti di autentica solidarietà – ha commentato Nicola Calanchi, consigliere e rappresentante dei Giovani del comitato di Lucca -. Il loro entusiasmo e il legame che si è creato mi hanno arricchito, confermando l’importanza di offrire spazi educativi e formativi. Nel 2025/2026 il progetto verrà riproposto, con durata annuale, culminando con un campo estivo che offrirà un’opportunità di crescita e socializzazione ancora più intensa".

Informazioni e iscrizioni a: [email protected]