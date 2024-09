Immigrati ad Antraccoli. Lega contro Misericordia

"Caro sindaco, ti chiedo di opporti in ogni modo al centro di accoglienza lucchese per immigrati in via Paladini, ad Antraccoli, perché é una situazione inaccettabile ed io stesso sono a disposizione per fare la mia parte, a cominciare da un incontro con i residenti e con lo stesso prefetto di Lucca al quale scriverò subito".

Lo dice in una nota il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini, che prende una dura posizione in merito all’ipotesi perseguita dalla Prefettura e dalla Misercordia di Lucca di inserire ben 40 immigrati in una piccola casa di corte di Antraccoli, con circa tre metri quadri a disposizione per ognuno e senza nemmeno un giardino esterno. Baldini non risparmia nemmeno la Misericordia per la scelta, oltretutto comunicata con chiare omissioni agli stessi residenti.

"La Misericordia ha sbagliato a fare tutto ‘alla zitta‘ – dice Baldini – all’insaputa dei cittadini e della comunità che vive in quella zona, peraltro predisponendo un progetto del tutto inadeguato che ritengo altresì pericoloso, molto pericoloso rispetto al quale voglio verificare anche tutti i correlati aspetti economici".

Come si ricorderà, nei giorni scorsi il sindaco Pardini, affiancato da consiglieri di Forza Italia, di Difendere Lucca e della Lega, ma con l’assenza – che non è passata inosservata – dell’assessore al Sociale e alla Sicurezza Minniti, aveva incontrato oltre un centinaio di residenti, molto preoccupati per la piega che stanno prendendo gli eventi e che hanno chiesto all’amministrazione comunale di impegnarsi per bloccare l’ipotesi. Adesso, arriva il sostegno di Massimiliano Baldini che annuncia anche quello dell’europarlamentare sempre della Lega Susanna Ceccardi.

"Ho già avuto modo di informare la nostra europarlamentare Susanna Ceccardi – conclude Baldini – che in questi anni si è distinta a livello nazionale ed europeo per le battaglie a tutela della sicurezza degli Italiani e per contrastare i fenomeni immigratori perché voglio portare a Lucca l’attenzione mediatica più ampia possibile alfine di manifestare la più ferma opposizione a questa situazione gravissima e molto pericolosa per cittadini e famiglie".

F.V.