“Il Villaggio di Pasqua“. Evento per grandi e piccini

Show di magia, caccia alle uova, truccabimbi, laboratori, spettacoli di fuoco e persino due principesse Disney in carne e ossa. Tutto pronto per il Villaggio di Pasqua che quest’anno torna sabato 19 aprile a Palazzo Pretorio con una programmazione speciale pensata per grandi e piccini di tutte le età. L’appuntamento, inserito nel programma di Vivi Lucca e a cura dell’associazione Acchiappasogni aps con il contributo del Comune di Lucca, si terrà gratuitamente dalle 15 alle 19 previa prenotazione. A presentarlo ieri mattina a Villa Bottini c’erano l’assessore Mia Pisano, la presidente dell’associazione Acchiappasogni Federica Lencioni, il presidente dell’associazione Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua ed Emanuela Gennai, che anche quest’anno vestirà i panni di Elsa dal regno dei ghiacci. Insieme a lei sarà presente anche la bellissima Rapunzel.

La giornata avrà inizio alle ore 15 con l’apertura dell’evento che vedrà la partecipazione di trampolieri, Elsa e la principessa Rapunzel, laboratori, caccia alle uova di Pasqua e truccabimbi. La caccia alle uova sarà protagonista ogni mezz’ora, per tutta la durata dell’evento. Un’occasione decisamente unica per divertirsi e rendere speciale il sabato prima di Pasqua. Ma c’è di più: a tutti i bambini partecipanti sarà donato anche un regalino. "L’amministrazione dà sempre molta attenzione ai bambini – ha commentato l’assessore Pisano – Cerchiamo infatti di creare eventi e spazi dedicati a loro in ogni momento dell’anno, e oggi presentiamo una nuova edizione del Villaggio di Pasqua che quest’anno si sposterà sotto il loggiato di Palazzo Pretorio. Mi auguro che il tempo ci assista, vi aspettiamo numerosi".

Durante l’evento sarà possibile acquistare anche le uova di Pasqua dell’Associazione lucchese Luccasenzabarriere odv, il cui ricavato verrà utilizzato per acquistare pedane mobili e fasciatoi per bambini da destinarsi ad attività commerciali. "Siamo molto orgogliosi di essere presenti all’evento con le uova di Pasqua di Rotaract - commenta Passalacqua -. Più uova riusciremo a vendere, più inclusione e accessibilità ci sarà nel nostro territorio". La partecipazione all’evento è gratuita previa prenotazione con messaggio Whatsapp ai numeri 3405470336 o 3470392399.

Giulia Prete