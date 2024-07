Tutela degli animali in un periodo critico come l’estate e non solo. Il Comune di Altopascio ha infatti firmato una convenzione con Vega Soccorso OdV, associazione di assistenza veterinaria di pronto intervento per il soccorso e il recupero di pullus di avifauna e cuccioli di mammifero di fauna selvatica in difficoltà all’interno del territorio comunale.

"È la prima volta che attiviamo una convenzione per questo tipo di servizi - spiega il vicesindaco Daniel Toci - ciò rappresenta un passo significativo nella protezione e nel recupero della fauna selvatica in difficoltà, garantendo attività essenziali per il benessere e la tutela degli animali selvatici: una problematica che ci era stata segnalata e alla quale oggi riusciamo a dare una risposta effettiva".

Tra le varie azioni, spiccano le attività di cura, mantenimento, recupero, riabilitazione ed eventuale re-immissione in natura degli animali feriti o in difficoltà. Inoltre, si prevede il recupero della fauna selvatica che costituisce pericolo o intralcio alla circolazione stradale: un servizio attivo tutto l’anno, anche in ore notturne. La convenzione prevede inoltre la messa a disposizione di strutture per il mantenimento temporaneo della fauna recuperata.

