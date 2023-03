Il Viareggio fa tappa a Porcari Arriva il Torino ed è amarcord Un premio all’ex granata Toschi

rPORCARI

Arriva il Torino e lunedì, la Porcari sportiva si veste tutta di granata. Ancora una volta, lo stadio di Porcari ospiterà diverse partite dell’importante competizione della Viareggio Cup e darà il benvenuto prima al Torino e poi alla Fiorentina.

Lunedì, alle ore 15, il Toro affronterà la squadra nigeriana della Kakawa e sarà l’occasione per fare un incontro amarcord. La società di casa, l’Academy Porcari di Stefano Silla premierà il suo concittadino più illustre e ancora oggi, allenatore delle nuove leve dell’Academy Porcari, Giovanni Toschi, punta di diamante del Torino dei primi anni settanta in serie A. A premiarlo ci sarà anche il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che ha sottolineato "il prestigio che Toschi continua a regalare con la sua fama in tutta Italia e il bell’esempio che ancora oggi offre ai giovani e alla sua comunità nelle vesti di allenatore dei piccoli".

Sul Torneo di Viareggio, il sindaco si complimenta con il presidente Silla "per aver creato una società modello, uno dei nostri fiori all’occhiello in campo giovanile e che collabora con noi per far crescere l’intera comunità sul piano sportivo e sociale".

E’ sicuramente un bel momento per l’Academy Porcari, ormai ad un passo dal festeggiare la vittoria matematica nel campionato Juniores, con il portiere Belcrei in evidenza, dopo il pareggio con il Migliarino, sua principale antagonista e ormai a sette lunghezze di distanza. Con questo successo, la società avrebbe le sue principali tre formazioni del settore giovanile nei campionati regionali. Un risultato che rende il presidente sempre più soddisfatto, tanto da essere riuscito in pochi anni a portare la società a livelli di eccellenza in Toscana con i suoi trecento ragazzi e l’affiliazione alla Fiorentina. E proprio con la Fiorentina, è stata disputata un’importante amichevole, con la formazione dei 2010, dove a mettersi in particolare evidenza sono stati i fratelli Silla, Davide e Diego, da tempo seguiti dai talent scout viola.

La rosa della squadra: Belcrei, Bianchi, Ceccotti, Amato, Martini, D’Alessandro, Del Barba, Del Pistoia, Del Re, Di Bello, Galantuomini, Giannini, Lena, Lombardo, Maliziola, Marchi, Matjani, Miggiano A., Miggiano L, Milanesio, Petrucci, Rossi, Sposato. All. Moretti.

Paolo Bottari