Il “Trofeo Lovari“ scalda i motori

Il grande basket torna a Lucca: il Trofeo Carlo Lovari è pronto per la nona edizione. Un appuntamento con il grande basket maschile che farà ritorno in città per uno degli eventi più attesi della stagione. Il 14 e il 15 settembre il Palatagliate ospiterà la rassegna che negli anni ha saputo imporsi come una tappa fissa per gli appassionati di pallacanestro e per la città. L’evento è stato presentato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al parco di San Filippo alla presenza del vicesindaco Giovanni Minniti, della presidente Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono onlus Patrizia Pecchia e dal socio l’avvocato Florenzo Storelli, del vicepresidente del Napoli Basket Flavio D’Isanto e del collezionista Giacomo Tozzini.

Saranno quattro le squadre che si contenderanno il titolo, in uno degli ultimi impegni della preparazione prima dell’inizio ufficiale della stagione. Quest’anno, il trofeo Lovari assume un significato ancora più importante: le squadre partecipanti si presenteranno al completo, grazie alla collocazione del torneo lontano da competizioni internazionali come Europei, Mondiali o Olimpiadi. Ciò garantirà uno spettacolo di altissimo livello, con alcuni dei più grandi talenti del basket italiano e internazionale pronti a scendere in campo. A contendersi il titolo ci saranno quattro delle migliori formazioni della Serie A1 di basket: il Derthona Basket, la Reyer Venezia, il Pistoia Basket e il Napoli Basket.

Il Trofeo Carlo Lovari non è solo una manifestazione sportiva di alto livello, ma anche un’iniziativa con una forte vocazione sociale. Organizzato dall’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Onlus, l’evento rappresenta una vetrina per il movimento cestistico lucchese e un’occasione per raccogliere fondi da destinare a progetti di promozione e sviluppo della pallacanestro. "Ogni spettatore e ogni sponsor del trofeo dà un suo contributo concreto ai progetti che portiamo avanti per la promozione e il sostegno della pallacanestro a Lucca - ha dichiarato Pecchia - . Grazie ai fondi raccolti nelle precedenti edizioni, l’associazione è riuscita a finanziare la riqualificazione del campo di San Filippo, per questo ci troviamo qui oggi, e a contribuire all’installazione di un parquet di alta qualità al Palatagliate. Grande novità di quest’anno, un corner espositivo con cimeli storici del basket italiano. La collezione, curata dal giovane appassionato Giacomo Tozzini, offrirà al pubblico la possibilità di ammirare alcuni pezzi storici legati alla pallacanestro, una vera chicca per gli amanti di questo sport". Le partite del Trofeo Lovari si svolgeranno in due giornate: sabato 14 ore 18.30 Reyer Venezia-Napoli Basket e alle 21 Derthona Basket-Pistoia Basket. Domenica 15 alle 18.30 finale per il 3° e 4° posto e alle 21 finale per il 1° e 2° posto. I biglietti costeranno 30 euro per l’abbonamento che permette di vedere tutte e quattro le partite, 20 euro per la singola serata (dà diritto a vedere due partite), 12 euro per la seconda partita di ogni serata. L’ingresso è gratuito per tutti i coloro che non hanno ancora compiuto 16 anni.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita alla Ego Wellness (via di Sant’Alessio), alla Ego City Fit Lab (viale Carlo Del Prete), alla Cremeria Opera (via Luporini), al Caffè da Fede (via Santa Giustina), al Bar Cupido (piazza Curtatone). La prevendita terminerà venerdì 13. Nei due giorni della partita la biglietteria del Palatagliate aprirà alle 16.30. Possibile prenotare il proprio biglietto inviando un’email a [email protected] e poi pagare e ritirare il tagliando in biglietteria.

Rebecca Graziano