Il Trio Onda Acustica. Per la canzone d’autore

I classici di Fabrizio De André, Paolo Conte, Ennio Morricone, Armando Trovajoli e di altri grandi autori italiani rivivono a Lucca con il Trio Onda Acustica.

Domenica 16 febbraio alle 18, nella Sala del Capitolo del Real Collegio, prende il via la quarta edizione della Rassegna della Canzone d’Autore, promossa dal Centro di promozione musicale Animando.

Ad aprire il cartellone di eventi sarà lo spettacolo “Parole e Musica d’Autore“, un viaggio musicale che attraversa melodie e testi di autori italiani che hanno segnato la storia della musica. Sul palco, il Trio Onda Acustica, diretto da Giulio D’Agnello (voce e chitarra), affiancato da Mauro Redini (fisarmonica) e Alessandro Sodini (mandolino), offrirà un repertorio che spazia dalla canzone d’autore alla musica popolare, con incursioni nello standard jazz e nelle colonne sonore.

Il Trio Onda Acustica torna così a esibirsi a Lucca, città che ha già accolto con entusiasmo le sue performance.

L’ensemble, caratterizzato da una formazione strumentale profondamente radicata nella tradizione italiana, supera i confini della musica popolare, esplorando con raffinata sensibilità generi e linguaggi diversi. Il programma della serata offre quindi una sintesi del vasto repertorio che il trio ha proposto con successo in tutta Italia.

I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro per i soci Animando e 15 euro per i non soci. È possibile acquistare i biglietti anche online (8 euro per i soci e 13 euro per i non soci). Per chi desidera assistere a tutti e quattro gli appuntamenti, è disponibile un abbonamento acquistabile online al prezzo di 20 euro per i soci e 40 euro per i non soci. I biglietti possono essere acquistati in anticipo sul sito www.oooh.events oppure direttamente in loco, prima dell’inizio dello spettacolo, fino a esaurimento posti.

Il prossimo appuntamento con “Animando“ sarà il 23 febbraio – con “Paris Canaille“, Giangilberto Monti & Ottavia Marini. Un viaggio alla scoperta della musica francese del ‘900 attraverso le canzoni di Brassens, Brel, Ferré, Gainsbourg, Vian, Piaf e Moustaki, artisti che hanno raccontato la vita e le emozioni con uno stile inconfondibile.