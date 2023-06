Il Tribunale si avvicina alla gente Aperto l’ufficio di prossimità "Giustizia più vicina alle persone"

Mattinata di particolare importanza quella di ieri per l’intera Valle del Serchio, grazie all’apertura del primo Ufficio di Prossimità del tribunale a Gallicano, in uno spazio dedicato all’interno dell’Anagrafe. In pratica, uno sportello sia informativo e di consulenza sia di supporto e autorizzativo nei diversi ambiti legati alla giustizia. L’ufficio di Prossimità, che entrerà nella sua piena operatività la prossima settimana dalla 9 alle 12, sarà, infatti, a disposizione della popolazione della Valle gratuitamente per richiedere autorizzazioni al giudice tutelare, autorizzazioni al rilascio di documenti validi per l’espatrio, per inoltrare pratiche all’amministrazione di sostegno o richiedere la nomina di un curatore speciale, oltre che per avere aiuto nella compilazione della modulistica vigente negli uffici giudiziari, tra gli altri servizi in via di erogazione. A fare gli onori di casa, con i sindaco di Gallicano David Saisi, la sua squadra di amministratori e l’avvocato Silvia Lucchesi, assessore alla CulturA. Presenti anche autorità civili e militari, il presidente del Tribunale di Lucca, Gerardo Boragine, il consigliere regionale Mario Puppa, in rappresentanza della Regione Toscana che nel 2018 redasse il progetto dedicato, nato per offrire consulenza gratuita nelle pratiche della Volontaria giurisdizione in ambito sociale.

Un modello nato per offrire un puntuale contributo per una giustizia più vicina ai cittadini, come ha ricordato in un incontro pubblico sul tema l’assessore regionale a legalità, semplificazione e rapporti con gli Enti locali, Stefano Ciuoffo. Il consigliere regionale Mario Puppa, ha poi evidenziato il percorso, in piena controtendenza con il periodo storico, di implemento dei servizi localizzati e la "vittoria" del comune di Gallicano, in rappresentanza dell’intera Valle del Serchio, nello svolgere al meglio tutti gli step di avvicinamento al traguardo.

"Lottiamo ogni giorno per mantenere i servizi primari attivi sui territori - ha commentato -. Una giustizia che si presenta più vicina alle esigenze di tutti e, nello specifico, viene incontro alle persone fragili e ai cittadini che si trovino in situazioni di difficoltà. Per questo mi piace parlare di percorso virtuoso, in corrispondenza piena con il modello pensato dalla Regione Toscana".

Fiorella Corti