Il trasporto va a gara. Si vara il “lotto debole“ per dare servizi flessibili con modalità a chiamata

Si aprono nuovi scenari per la mobilità extraurbana nel bacino di Lucca. La Provincia ha dato il via alla gara pubblica per il cosiddetto “lotto debole provinciale” che prevede la concessione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma. Una gara del valore di oltre 43 milioni di euro che, grazie anche al lavoro di confronto promosso dall’ente di Palazzo Ducale coi Comuni del territorio, ha l’obiettivo di cambiare il concetto di Tpl nelle aree interne e marginali costruendo, con l’aiuto di tutti, la mobilità pubblica dei prossimi anni. La presentazione della domanda di partecipazione scade il prossimo 6 maggio 2024.

Nel complesso scenario di rinnovamento ed efficientamento del servizio di Tpl, ereditato e definito a seguito del lungo e noto contenzioso, il 10 agosto 2020 è stato stipulato il contratto tra Regione Toscana e il gestore Autolinee Toscane (AT) per l’affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma in tutta la Toscana. Un servizio avviato nel novembre 2021 la cui durata del contratto con il gestore unico è stabilita in 11 anni.

Tale contratto si basa su un nuovo modello di governance caratterizzato dall’esercizio associato delle funzioni fra Regione Toscana ed Enti locali. In tal senso, dopo due anni dall’avvio del servizio di trasporto le Intese del 2013 tra Regione e Enti Locali (Provincia di Lucca e Comuni del bacino lucchese) prevedevano che la rete extra-urbana provinciale, venisse affidata e gestita al di fuori del lotto unico regionale dalla Provincia di Lucca attraverso procedura di gara. L’amministrazione provinciale ha prodotto numerose integrazioni e proposte di modifica alla rete da porre a base di gara che sono state accettate in toto dalla Regione Toscana. Sono stati ottenuti, infatti, importanti risultati migliorativi del progetto di rete derivante dall’Intesa del 2013 che prevedeva, invece, per il bacino di TPL lucchese consistenti tagli ai servizi.

“Nei prossimi mesi – commenta Patrizio Andreuccetti, consigliere provinciale con delega al TPL - saremo chiamati a sviluppare una nuova concezione del trasporto pubblico locale, a concepire nuovi servizi, sempre più flessibili e legati alle reali esigenze dell’utenza, con particolare riferimento alle aree interne e marginali: zone geografiche a cui l’ultima revisione del progetto ha posto particolare attenzione, inserendo, ad esempio, nuovi turni e servizi a chiamata proprio per intercettare nuove domande di mobilità. Ad esempio la Garfagnana e la Media Valle avranno a disposizione, sia in inverno che in estate, nuove percorrenze aggiuntive flessibili, come valida alternativa agli spostamenti individuali che possono generare congestioni, incidenti e produrre ulteriori emissioni inquinanti”.

La concessione a gara riguarderà un unico lotto provinciale, per una produzione complessiva annuale pari a 1.902.651,28 Km di servizio Tpl su gomma, di cui il 7% relativo ai servizi TPL flessibili (o a chiamata), per un totale di 96 mesi (8 anni). In aggiunta alla rete tradizionale così come la conosciamo ora, sono infatti previste percorrenze relative a servizi innovativi, mai attuati su un bacino così ampio come quello della provincia di Lucca. Il servizio TPL dovrà essere svolto in tutti i territori comunali del territorio in un unico lotto per garantire una gestione coordinata ed efficiente. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara è alle 9 de 6 maggio ([email protected]).