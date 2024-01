Il tradizionale “Canto della Befana“. Porta a porta per tutto il paese

"Bella gente siam tornati, speriam d’esservi mancati, preparate du bottiglie e apritene altre mille…" Così iniziava il canto intitolato "La Befana con la Damigiana" ideato dal Gruppo di Befane e Befanotti "I Giovenchi", ragazzi e ragazze locali dai 12 ai 16 anni, che si è aggiudicato il premio promosso dalla Pro Loco di Castiglione di Garfagnana. Nel caratteristico borgo della Garfagnana, intriso di riti della tradizione, non è certo bastato il meteo avverso e la pioggia battente per annullare gli eventi in programma e scoraggiare i cantori di ogni età che si sono ben coperti e attrezzati per affrontare il cammino che li ha condotti, di porta in porta, lungo le vie del paese.

Ben quattro i gruppi distinti per età, dai più piccoli con l’omonima denominazione, ai Giovenchi (foto Borghesi), vincitori della manifestazione, agli "Sciamani", fino agli "Attempati". Ognuno d loro con il proprio canto personalizzato. "A Castiglione non rinunciamo per alcuna ragione al Canto della Befana - commentano gli organizzatori della Pro Loco di Castiglione -. La grande passione per le tradizioni che ci anima è paragonabile soltanto al desiderio di stare assieme condividendo momenti di allegria e divertimento. Tutti i partecipanti hanno cantato, ballato e suonato, festeggiando insieme con grande spensieratezza".

"I nostri ringraziamenti - concludono -, vanno a tutti i volenterosi e ai loro accompagnatori che si sono avventurati con entusiasmo per portare nelle case il Canto della Befana, incuranti della pioggia, per regalarci una bellissima serata di festa".

Fiorella Corti