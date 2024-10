Il Tenente Gian Marco Dodaro al Reparto per la Biodiversità

Al Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca ha preso servizio un nuovo ufficiale. Si tratta del Tenente Gian Marco Dodaro, che collaborerà come ufficiale addetto, agli ordini del Tenente Colonnello Cecilia Tucci. L’ufficiale, classe 1983, originario di Cosenza, si è laureato con lode in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio presso l’Università della Calabria e ha conseguito l’abilitazione alla professione di ingegnere. Si è poi specializzato nelle tematiche ambientali e di protezione civile conseguendo i Master universitari in “Ingegneria dell’Emergenza” e in “Diritto ambientale e tutela del territorio”. Con il grado di maresciallo ha comandato tra il 2016 e il 2022 i Nuclei Carabinieri Forestali di Dervio in Provincia di Lecco, e di Rogliano in Provincia di Cosenza. Nel 2022 ha vinto il concorso per ufficiali del ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri che l’ha portato a frequentare il corso biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, conseguendo il Master in “Conservazione della Biodiversità e Contrasto ai Crimini Ambientali”.

Il Tenente sarà coinvolto nelle attività di competenza del Reparto. Queste attività sono di fondamentale importanza per la collettività e per lo straordinario patrimonio naturalistico presente sul territorio nazionale: si ricordano infatti l’educazione alla legalità ambientale e la tutela della biodiversità, nonché la conservazione e la valorizzazione, sotto ogni forma, di otto Riserve Naturali Statali. Le Riserve insistono sulle province di Lucca, Pisa, Parma e Genova e la loro gestione impegna le professionalità del Reparto con attività di studio, ricerca e monitoraggio, nonché interventi di miglioria. Il Reparto Biodiversità di Lucca dal 2021 svolge anche funzioni di Centro territoriale di accoglienza di animali confiscati e sequestrati dall’Arma, tenendo in custodia presso le Riserve di Montefalcone e di Orecchiella orsi, ungulati, rapaci e pappagalli.