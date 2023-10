Il Tempo del Creato. Cinquecento ragazzi custodi dell’ambiente assieme alla diocesi

La sensibilità e il servizio alla società sono gli aspetti che stanno a cuore alla Chiesa di Lucca che in questo "Tempo del creato" ha promosso varie iniziative sparse sul territorio incentrate, appunto, sulla custodia del creato. Tante le realtà associative, non solo ecclesiali, e gli enti locali che sono stati coinvolti.

Il “Tempo del creato” – iniziato a settembre e che termina proprio mercoledì 4 ottobre nella ricorrenza di San Francesco – è un mese nel quale a livello internazionale le comunità cristiane sono chiamate ad attivarsi per riflettere e diffondere nella società un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale.

Stamani l’Arcidiocesi di Lucca promuove un meeting intitolato "Custodi della sostenibilità" con la partecipazione di circa 500 giovani che si riuniranno principalmente nell’auditorium di San Romano ma anche in altri spazi della città: nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale e nel Salone del Palazzo Arcivescovile. Le scuole che hanno aderito all’evento sono: il liceo scientifico Vallisneri, l’Isi Pertini, liceo Byron e internazionale, liceo scientifico Barsanti e Matteucci, le scuole medie internazionali, la primaria Dante Alighieri e Pascoli, la primaria paritaria S. Dorotea.

Questa giornata conclusiva è organizzata e promossa dagli Uffici diocesani della pastorale sociale, dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, e della pastorale scolastica che nell’iniziativa sono stati sostenuti anche da Provincia e Comune di Lucca.

L’arcivescovo , monsignor Paolo Giulietti, sottolinea come "questo 4 ottobre 2023 sia un giorno storico: esce Laudate dominum di Papa Francesco, un documento che segue la Laudato si’ e che continuerà a sottolineare il significativo impegno della Chiesa sull’ambiente".

Inoltre pensando alla giornata conclusiva del "Tempo del creato" dichiara: "Il coinvolgimento dei giovani su questi temi è una scelta strategica. I ragazzi e le ragazze di oggi sono sensibili più di ogni altra generazione alla custodia della “casa comune”".

"A nome della città e dell’amministrazione comunale – aggiunge l’assessore Consani – accolgo e saluto con grande stima e partecipazione il percorso intrapreso dall’Arcidiocesi di Lucca, per fare rete nella società lucchese al fine di educare le nuove generazioni verso stili di vita sempre più sostenibili. Il nostro impegno verso i temi dell’ecologia proseguirà incessante, tramite una programmazione attenta e numerose campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani. Con questa iniziativa viene quindi rafforzata e ribadita una sinergia che ci rende davvero orgogliosi, un connubio sensibile che ci unisce nella speranza di un futuro ambizioso e dignitoso per la nostra comunità".

"Sostenibilità ambientale, transizione ecologica e cambiamenti climatici – afferma il presidente della Provincia Luca Menesini – sono temi attualissimi che stanno coinvolgendo enti pubblici e soggetti privati in Italia e in tutta Europa. Ben vengano iniziative come questa dell’Arcidiocesi pensate per sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto i più giovani ad un uso consapevole delle risorse di questo pianeta e alle buone pratiche di sostenibilità ambientale e risparmio energetico. Quello intrapreso è un percorso fondamentale e doveroso che le nuove generazioni dovranno fare proprio in ogni contesto della vita, sia pubblica che privata. Il futuro di questo mondo è legato alle scelte consapevoli che saremo in grado di tradurre concretamente in azioni virtuose".