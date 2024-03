Il Teatro Giovani Lucca vince. In “7 minuti“ conquistano il “Sipario d’oro“ di Rovereto

La Compagnia Teatro Giovani di Lucca, con il suo ultimo lavoro “7 minuti“ di Stefano Massini, si conferma una delle migliori compagnie di Teatro Amatoriale italiane, e lo fa centrando un significativo successo al 43° Festival Nazionale Sipario d’Oro di Rovereto. Infatti, nell’ambito di questo importante e longevo concorso, e su trentasei compagnie partecipanti, le è stato assegnato il Premio Speciale Alberta e Fabio Barbieri con la seguente motivazione: “A tutto il cast di 7 minuti: le undici interpreti della pièce hanno meritato questo premio per la coralità e l’impegno anche sociale che il testo imponeva. La maggior parte sono giovani allieve del Laboratorio Teatrale Art&Danza Arabesque (ADA) coadiuvate da attrici più esperte della Compagnia Teatro Giovani di Lucca. La forza del loro gruppo è diventato l’elemento caratterizzante dello spettacolo che ben si coniuga con le difficoltà del mondo del lavoro, i conflitti razziali, le ansie del futuro e non ultimo il fatto che la vicenda è tutta declinata al femminile”.

“Nonostante le difficoltà di un testo come questo – dice il regista Ugo Manzini – 7 minuti è stato un lavoro in cui abbiamo sempre creduto. Una pièce impegnata su di uno degli argomenti più sentiti e importanti del momento: il lavoro e la paura di non trovarlo, o peggio, di perderlo. E il pubblico ci ha sempre restituito ad ogni replica, non solo consensi, ma soprattutto emozione. Questa è la magia del Teatro! Così l’ultimo atto di questa meravigliosa avventura affrontata con dodici altrettanto meravigliose protagoniste, si è compiuto al Festival Sipario d’Oro di Rovereto, secondo riconoscimento nazionale per questo nostro lavoro”. Questo il cast di 7 minuti: Valeria Belloni, Agnese Manzini, Lucia Delle Sedie, Sarah Balducci, Maria Vittoria Severini, Chiara Pieroni, Chiara Bertani, Sylwia Simonetti, Valeria Santangelo, Caterina Lucchesi, Letizia Torre, Laura Favilla, aiuto regista Lorella Zambonini.