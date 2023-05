Il “Teatro della Scuola“ Traguardo dei trent’anni per la rassegna nazionale

Torna la rassegna regionale ‘Teatro della Scuola’, giunta alla sua trentesima edizione e che si svolgerà a Bagni di Lucca da sabato 20 maggio al 4 giugno, quando protagonisti saranno le tante scuole che prendono parte alla rassegna e che provengono anche da altre regioni. La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Ducale, dal presidente della Provincia, Luca Menesini, dal sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, dall’assessora con delega al Turismo, Maria Barsellotti e dalla direttrice artistica della rassegna, Michela Innocenti. Presenti anche Luca Marchi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il dirigente scolastico Francesco Feola. "Da trent’anni – ha detto Menesini – i ragazzi delle scuole non solo toscane hanno modo di confrontarsi con un mondo intenso e variegato come quello del teatro, grazie alla rassegna che si svolge a Bagni di Lucca. Una realtà, quella di ‘Teatro della Scuola’ che rappresenta un momento di incontro e scambio di esperienze tra le realtà di teatro presenti nella scuola, ma anche nelle associazioni e nei laboratori extrascolastici".

"Questa manifestazione – gli fa eco il primo cittadino di Bagni di Lucca, Michelini – è il fiore all’occhiello della nostra cittadina. Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e di moltissimi tra artisti, educatori, tecnici, insegnanti, dirigenti scolastici vede i giovani protagonisti non solo a teatro, ma anche in conferenze, scambi culturali, laboratori e corsi di formazione. Un programma molto ricco che permette ai ragazzi di confrontarsi e di crescere". Bagni di Lucca accoglie, quindi, alunni di ogni ordine e grado, compagnie, associazioni, professionisti e appassionati delle arti di ogni genere, per vivere insieme momenti di condivisione sul palco, in sala o in piazza.

Negli ultimi anni, si è consolidata la collaborazione con ‘Il Circo e la Luna’, Asd-Aps che vede la direzione artistica di Michela Innocenti. Gli operatori sono stati in tutte le scuole del territorio, dando vita a laboratori, corsi per insegnanti, spettacoli e attività extrascolastiche, non solo nel comune di Bagni di Lucca, ma in tutto il territorio. Questa trentesima edizione si svolgerà al Teatro Accademico di Bagni di Lucca da sabato 20 al 27 e vedrà giovani e meno giovani calcare il palcoscenico in una selva di belle emozioni.