Il successo de “La Rapina“. Grande festa al Campone. Premiati i partecipanti

E’ stata una bella festa martedì sera agli impianti sportivi del Campone a Fornaci di Barga Sono stati premiati tutti coloro che sono stati protagonisti dei successi ottenuto a livello nazionale dal cortometraggio "La rapina", girato nell’ambito dell’attività del laboratorio di arteterapia multimediale e di video cooperativo del Centro diurno di salute mentale adulti "Tuiavii di Tiavea" di Fornaci di Barga; ’opera apprezzata e premiata in vari festival a livello regionale e nazionale. L’evento è stato ospitato dall’associazione sportiva Olympia Club Fornaci "Il Campone" ed organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest, Sono stati premiati tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto: 17 persone, tra utenti, operatori e volontari. Ad aprire la serata ben condotta dall’attrice Michela Innocenti, la proiezione di tre suggestivi corti, prodotti all’interno del laboratorio di arteterapia multimediale tra cui appunto "La rapina", che in questo 2024 si è aggiudicato tra i vari riconoscimenti il primo premio nella sezione "Associazione Autismo Arezzo Award" del Festival Officine Social Movie di Arezzo.

E’ stata questa l’occasione per parlare del progetto, realizzato nel 2023 e che racconta in maniera divertente e originale di un ladro in fuga dalla polizia che entra in una biblioteca e prende in ostaggio i presenti. Nella breve pausa concessa dalle trattative con le forze dell’ordine, il rapinatore e i lettori della biblioteca, con l’aiuto dei libri che li circondano, andranno oltre il ruolo assegnato loro dal caso.

Ad introdurre i cortometraggi è stato Carmine Parrella, che coordina questa specifica attività del Centro diurno di salute mentale, in collaborazione anche con l’associazione AEDO, nell’ambito delle attività riabilitative, di inclusione sociale di lotta allo stigma psichiatrico. Parrella ha messo in evidenza l’importanza del lavoro di squadra da cui scaturisce l’opera. Poi la consegna dei riconoscimenti, da parte del direttore di Zona distretto della Valle del Serchio Fabio Costa, del responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti della Valle del Serchio Mirko Martinucci, del presidente dell’associazione sportiva Olympia Club Fornaci Gabriele Cecchini e del presidente dell’associazione AEDO (Arte, Espressione e Discipline Olistiche) e direttore della compagnia teatrale Papalagi Satyamo Hernandez. Martinucci e Costa in particolare hanno sottolineato il valore dell’attività svolta all’interno del centro diurno di salute mentale adulti "Tuiavii di Tiavea" di Fornaci di Barga e hanno ringraziato tutti coloro che quotidianamente si impegnano con disponibilità