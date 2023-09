Il sorriso di Alice: oggi il torneo di volley

Con l’inizio dell’autunno tornano gli appuntamenti sportivi a sostegno solidale della Fondazione Alice Benvenuti, che preserva e divulga la memoria di Alice, prematuramente scomparsa per un male incurabile cinque anni fa, e da allora particolarmente attiva nell’aiutare le famiglie con figli in cura oncologica al Meyer e vicina allo sviluppo personale, di crescita e affermazione dei più giovani.

Il primo degli appuntamenti sarà oggi al Palasport di Borgo a Buggiano, con il secondo Memoria di pallavolo “Il Sorriso di Alice”. Alice è stata una promettente atleta della pallavolo, dopo aver fatto parte delle Pantere Lucca e della Nottolini Volley, è proprio nel Borgo a Buggiano che ha trionfato nelle under 16. Il memorial in suo nome vedrà infatti sfidarsi le migliori rappresentative regionali under 16. Un pomeriggio in nome della solidarietà, ma anche del talento sportivo.

La manifestazione fortemente voluta dal presidente Leandro Landi ha il patrocinio del Comune di Borgo a Buggiano e il sostegno del Comitato territoriale Appenino Toscano e del Comitato regionale Toscana Fipav. Sabato 7 ottobre, invece, sarà la volta dell’Alice Run, con partenza alle 15 dalla sede della Fondazione Alice Benvenuti, via Pesciatina, 467 – 55010 Località Camigliano, Capannori.