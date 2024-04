Il Solito Dandy. Poesia e ironia da “X Factor“

Due ospiti d’eccezione per la Jam Academy Lucca (www.jamacademy.it), dove per la masterclass “Case Discografiche nel 2024” arrivano il manager, editore e discografico Giacomo Coveri e Fabrizio Longobardi in arte “Il Solito Dandy”, eclettico finalista di XFactor 2023. L’incontro si tiene martedì 16 aprile dalle 15 alle 17 nella sede di Jam Academy Lucca. “Il mondo delle case discografiche oggi riflette un panorama complesso e mutevole, richiedendo una comprensione approfondita delle dinamiche del settore – spiega Riccardo Morici, responsabile creativo di Jam Academy, che prosegue: -. In questo contesto, Jam Academy ha il piacere di presentare una masterclass imperdibile, con la partecipazione di due esperti di rilievo”.

Giacomo Coveri, con un Master Degree ottenuto alla London Metropolitan University in Music Business and Management, vanta una solida esperienza nel settore. Fondatore della sede italiana di The Orchard nel 2012, Coveri ha contribuito significativamente allo sviluppo dell’industria musicale attraverso il suo lavoro negli uffici di Londra, New York ed Atene. Attualmente, è il fondatore di “Neverending Mina“, un’etichetta italiana rinomata che si distingue per la sua dedizione alla scoperta e alla promozione di talenti emergenti nel panorama italiano e internazionale.

Accanto a lui, Fabrizio Longobardi, noto come “Il Solito Dandy”, porta la sua esperienza unica nel mondo della musica. Cantautore dal talento innegabile, Longobardi ha catturato l’attenzione del pubblico con le sue canzoni d’amore intrise di nostalgia e poesia. Oltre alla sua carriera musicale, ha svolto il ruolo di direttore artistico de “L’incanto dei Rioni 2024” per il carnevale di Viareggio, dimostrando una versatilità e una visione artistica che si riflettono anche nel suo lavoro musicale. Durante la masterclass, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le sfide e le opportunità che caratterizzano l’attuale panorama delle case discografiche, esplorando temi chiave. Info e prenotazioni: https://www.centromusicajam.it/masterclass-il-solito-dandy/.