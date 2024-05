Comune, i conti sorridono. Oltre undici milioni di avanzo libero

Quasi 74 milioni di euro come risultato di amministrazione e un avanzo libero di 11 milioni e 74mila euro da riversare sul territorio e da impiegare per estinguere mutui contratti in precedenza. Si chiudono con questi numeri i conti del Comune di Lucca relativi all’esercizio finanziario 2023 che vanno a smentire le ipotesi pessimistiche avanzate più volte da una parte dell’opposizione.

Lo schema del rendiconto della gestione è stato approvato in questi giorni dalla giunta comunale e inizierà entro pochi giorni il suo iter nella terza commissione consiliare, per approdare successivamente in consiglio comunale per la sua definitiva approvazione.

Il servizio finanziario del Comune ha inoltre effettuato una ricognizione dei residui attivi, che ha portato alla cancellazione, e quindi all’iscrizione nell’elenco dei crediti di dubbia esigibilità, di 11 milioni di euro relativi a sanzioni al Codice della Strada, ad accertamenti tributari, sanzioni ambientali e quote di compartecipazione ai servizi scolastici della prima infanzia.

Attraverso questo lavoro certosino si è potuto preservare il Bilancio da rischi futuri legati all’ipotesi di mancata riscossione di questi importi, liberando al contempo risorse da utilizzare nella parte corrente della spesa.

"E’ la pietra tombale – commenta il sindaco Mario Pardini – sulla narrazione secondo la quale l’amministrazione aveva sperperato denaro in feste e festini: abbiamo un avanzo libero doppio rispetto a quello che ci hanno lasciato, nonostante i grandi investimenti che abbiamo avviato. Questo dicono i numeri e non quelli raccontati da chi ci ha preceduto e che sono stati smentiti anche dalla Corte dei Conti. Una gestione, quella precedente, che oltretutto ha dimenticato le Rsa e lo sport. Direi che siamo stati più bravi e con le idee più chiare".

Sono previsti accantonamenti per circa 960mila euro, che serviranno all’amministrazione comunale per andare a risolvere contenziosi che vanno avanti da parecchi anni, sia con l’azienda Usl Toscana Nord Ovest sia con i gestori delle rsa comunali.

"La narrazione dello sperpero – aggiunge l’assessore al bilancio, Moreno Bruni – non esiste, da parte nostra c’è semmai attenzione ai conti. Non abbiamo trovato un tesoro enorme ( circa 6 milioni), mentre ora ci troviamo un avanzo di 11 milioni che indirizzeremo verso sociale, cultura, sport e turismo, oltre a servire a chiudere un’altra porzione di mutui. Il Comune ha un bilancio sano e sta facendo ordine nei conti. La polemica sugli eventi? Le spese sono in linea con quelle dell’amministrazione precedente e rappresentano circa il 2 per cento del totale". Infine un dato, quello del fondo cassa, che al 31 dicembre 2023 è di oltre 38 milioni e mezzo: nel corso dell’esercizio il Comune non ha mai dovuto far ricorso all’anticipazione di tesoreria, migliorando sensibilmente nel contempo tutti i parametri relativi alla tempestività dei pagamenti.

