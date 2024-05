Multe, ogni lucchese spende 43 euro

Ogni cittadino lucchese ha pagato circa 43 euro di multe per violazione del codice della strada lo scorso anno. Il dato emerge dallo studio sviluppato da Facile.it, che ha calcolato i proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada delle città toscane. Lucca (3,8 milioni di euro) è il terzo comune capoluogo di provincia della Toscana che, nel 2023, ha incassato i minori proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni delle norme del Codice della Strada, che calcolati sui residenti fanno, appunto, 43 euro. Un dato che a prima vista potrebbe non sembrare basso, ma che rispetto alle altre città della Regione è sicuramente virtuoso.

Basti pensare che per città come Firenze o Siena la cifra è decisamente più alta, visto che nel capoluogo regionale i cittadini hanno sborsato ben 198 euro a testa, mentre nella città del Palio sono arrivati a 134.

Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Firenze (71,8 milioni), seguita da Livorno (8,9 milioni), Siena (7 milioni), Grosseto (6,7 milioni), Pistoia (6,1 milioni), Pisa (5,9 milioni), Prato (5,5 milioni), Arezzo (4,2 milioni), Lucca (3,8 milioni) e Massa (2,3 milioni). Chiude la classifica Carrara (1,5 milioni). medaglia di bronzo per Lucca, che al momento testimonia anche i buoni comportamenti dei residenti, nella speranza di non vedere il dato impennarsi nell’arco del 2024.