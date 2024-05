Ruba occhiali e polo nei negozi del centro. Arrestato un 60enne

La Polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 60 anni per furto all’interno di 2 negozi nel centro storico. Sabato pomeriggio, gli agenti di polizia, mentre transitavano in via Fillungo, sono stati chiamati dal titolare del negozio Tenucci di via Beccheria, che stava inseguendo il presunto autore di un furto all’interno del negozio. I poliziotti hanno subito bloccato l’uomo, il quale portava con sé 2 polo appena trafugate. Il titolare aveva riconosciuto nel presunto ladro il possibile autore di un altro furto avvenuto qualche settimana prima, sempre all’interno del suo negozio, per il quale aveva già sporto denuncia. Il malvivente, sorpreso dalla reazione del titolare è subito fuggito fino ad imbattersi nella polizia. La perquisizione sull’uomo ha consentito di rinvenire anche 2 paia di occhiali da sole, che l’uomo aveva presumibilmente rubato poco prima in un negozio di ottica di via Fillungo. Il soggetto è stato quindi arrestato per furto e messo a disposizione dell’A.G. "Voglio ringraziare la squadra delle Volanti della Polizia della Questura di Lucca - dice Carlo Tenucci - per l’aiuto e l’intervento fatto, sono stati bravissimi".