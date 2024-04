“Il Sogno d’oro“. Conferenza concerto

La musica come benessere: dalla “Leggera cura“ a “Il Sogno d’Oro”, con un concerto pucciniano per Lucca Classica al Centro di Salute Mentale di Lucca.

Oggi alle ore 10:30 al Centro di Salute Mentale della ASL di Lucca (ex “Casina Rossa”), posto sul viale Marti della circonvallazione, di fronte a Porta San Jacopo, si terrà una originale conferenza-concerto organizzata dalla Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con la ASL di Lucca e il gruppo solidale associativo del Centro Studi e Ricerche Professor Guglielmo Lippi Francesconi, la Società Medico Chirurgica Lucchese, l’Associazione Archimede, l’Associazione Lucchese Arte e Psicologia.

L’ideatrice di questo evento, la professoressa Carla Nolledi, referente per l’Associazione Musicale Lucchese, introdurrà la dottoressa Adalgisa Soriani e il dottor Enrico Marchi che illustreranno il percorso storico della musicoterapia a Lucca, a partire dalle esperienze nell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano fino ad oggi. Seguirà un concerto di musiche pucciniane in omaggio al grande Maestro lucchese, in occasione del centenario della sua morte, eseguito dal maestro Antonio Cipriani al pianoforte e dal Soprano Mirella di Vita.

Al termine sarà riproposta la proiezione del film in cortometraggio “Il sogno d’oro”, girato da Simone Rabassini in collaborazione con Carla Nolledi ed Enrico Marchi, a cui hanno partecipato utenti del Centro di Salute Mentale, volontari e operatori.

Il cortometraggio, scritto ed elaborato nei gruppi di riabilitazione, ha come colonna sonora le arie pucciniane e rappresenta un importante esempio di come la musica possa trasformarsi in un importante veicolo di benessere e cura.

Ingresso libero, per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 339 874 5260.