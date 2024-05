Città pronta alla grande accoglienza. Strade e piazze si vestono di rosa

Le vetrine sono decorate, i palloncini gonfiati e già appesi e il rosa riveste completamente la città. Fervente l’attesa per il Giro d’Italia e in città sono tutti pronti a festeggiare la corsa rosa. L’attesa è palpabile nell’aria. Da Borgo Giannotti, che vedrà sfrecciare i campioni fuori dai propri negozi, fino al cuore del centro città, dove i commercianti hanno preparato le loro vetrine. E’, quindi, tutto pronto ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia.

"Abbiamo gonfiato più di 3000 palloncini rosa che andranno ad abbellire tutte le vetrine e le case del Borgo - commenta Simona Matteoli del negozio Baloon - E’ una vera e propria festa per tutti noi, ed è bello vederci in accordo su questo tipo di decisioni".

Con il grande evento in arrivo, l’entusiasmo è forte e lo spirito di squadra tra i residenti e i negozianti non manca. "E’ bello per il quartiere, - racconta Chiara Giambastiani di Spacciottica - oltre ad accendere i riflettori sulla nostra via è anche un modo per creare un legame tra noi, anche con i residenti".

"Il nostro centro commerciale naturale merita questa e molta più visibilità - afferma Michela Petrella di Mamì - siamo una parte fondamentale dell’artigianato lucchese ed è bello essere al centro di una manifestazione di questo calibro. Oltre alla gioia della giornata, con questo evento abbiamo saputo dar valore al quartiere".

E così quasi all’unisono le vetrine sono diventate rosa, i balconi e le finestre piene di palloncini, dimostrando il forte senso di appartenenza alla comunità. "È inevitabile il fermento, - racconta Anna Mungiello de Le parole d’oro - è un’occasione unica che va saputa omaggiare. Noi oltre ai palloncini e ai fiocchi abbiamo anche i numeri originali dei ciclisti e per fare una cosa diversa abbiamo anche messo le musiche celebri dei vari Giri. Il borgo ha fatto il massimo per arricchire le vetrine e le strade, organizzandoci per conto nostro".

Non solo Borgo Giannotti è vestito di rosa, ma anche molte vetrine del centro hanno aderito all’iniziativa proposta dal comune. "Il Giro d’Italia in città? Può far solo che piacere. - commenta Elena Bertellotti - Noi e tutta via chiasso balletti non ci siamo fatti scappare l’occasione, rendendo omaggio a questo grande evento".

"39 anni fa mio nonno vinse la gara per la vetrina più bella dedicata al Giro d’Italia, - racconta Marino Taddeucci dell’omonima pasticceria - come potevo quest’anno non decorarla. E’ bello avere l’opportunità di essere al centro di una grande manifestazione, e Lucca sa come riuscire a omaggiare gli eventi ogni volta. C’è questo senso di comunità quando arrivano gli eventi che andrebbe vissuto tutto l’anno". Non resta che aspettare la carovana di questo pomeriggio e godersi quindi lo spettacolo.

Rebecca Graziano