Tragico incidente a Castelfiorentino, muore con l’auto contro un albero

Castelfiorentino (Firenze), 7 maggio 2024 - Incidente mortale nella serata di oggi a Castelfiorentino, in via Ciurini, lungo il vecchio tracciato della strada regionale 429. Un uomo di 50 anni residente a Firenze, di cui ancora non si conoscono le generalità, è finito fuori strada ed ha centrato in pieno uno degli alberi che si trovano a bordo strada. Avrebbe fatto tutto da solo, ma la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Atteso sul posto l’arrivo del magistrato di turno. In base a quanto appreso, l’uomo sarebbe morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi e prima del trasporto in ospedale. Inutili i soccorsi. In quel tratto di strada, negli anni, si sono verificati spesso incidenti molto gravi, alcuni dei quali con esito fatale.

Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Mercedes, procedeva da Certaldo verso Castelfiorentino.