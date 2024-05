Confcommercio verso il voto. Il nome del nuovo presidente da un team giovane ma esperto

Grandi manovre in corso a Palazzo Sani in vista del passaggio del testimone del presidente Rodolfo Pasquini che non intende riproporsi per una nuova candidatura. A prendere la parola è l’ex presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia - Province di Lucca e Massa Carrara, attuale presidente onorario, Ademaro Cordoni. Un intervento che ha un peso a pochi giorni dall’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci in programma giovedì 16 maggio a Palazzo Sani.

“Un appuntamento molto importante per l’associazione – afferma Cordoni -, che mette all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo 2023 e il nuovo statuto Confcommercio. Un momento fondamentale per la vita associativa, al quale invitiamo a partecipare tutti gli iscritti. E che aprirà poi una fase altrettanto importante, finalizzata alle elezioni per la nomina del nuovo presidente”. “Da diverse settimane – prosegue Cordoni – è in fase di formazione un nuovo percorso al quale stanno lavorando con convinzione figure giovani e altre più esperte. L’obiettivo è quello di dar vita a un gruppo che sia un giusto mix di energia ed esperienza, attento alle esigenze di tutti i territori che l’associazione rappresenta: da Lucca alla Piana, passando per la Valle del Serchio, la Versilia, le città di Massa e Carrara, la Costa Apuana e la Lunigiana”. “L’aria che si respira – insiste il presidente onorario di Confcommercio – è quella di un gruppo pronto ad impegnarsi per mantenere l’associazione all’altezza della sua lunga storia, con uno sguardo al futuro che non ne dimentichi però la tradizione e la forte e ben connotata identità. Una identità riconosciuta, che rende Confcommercio Province di Lucca e Massa Carrara una realtà molto apprezzata da anni all’interno del nostro sistema confederale nazionale”.

“Quella del 16 maggio – chiude Cordoni – sarà una serata importante per dare impulso a questo progetto, che mira a difendere e rilanciare ulteriormente il ruolo di associazione di categoria leader che Confcommercio si è guadagnata da tempo, con la sua incessante attività a sostegno degli imprenditori”. Dunque ancora pare non esserci un designato ma si lavora su un team espressione di energia giovanile ma anche esperienza. Di sicuro il nome scaturirà da una rosa “lucchese“ e sarà un imprenditore del commercio, come vuole lo statuto.

