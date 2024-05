Il ‘grazie’ di Tommaso ai lucchesi

Un fatto è certo: la prossima apertura di “All’Antico Vinaio” a Lucca - annunciata in esclusiva dal nostro quotidiano - è rimbalzata in ogni dove, tra critiche e commenti favorevoli come si conviene a un nuovo ospite “non ordinario” in una città tradizionale come Lucca. Il dibattito non si placa a suon di like e condivisioni sui social al punto che l’artefice della schiacciata farcita che da Firenze ha conquistato il mondo, Tommaso Mazzanti, ieri ha voluto dedicare una video-dichiarazione proprio alla nostra città. “Nelle ultime 48 ore è successo di tutto dopo l’uscita sui quotidiani dell’ufficialità dell’apertura di All’Antico Vinaio a Lucca. Mi hanno contattato amici parenti e conoscenti per saperne di più e tanti si sono fatti avanti per propormi dei fondi per accoglierci. Vi ringrazio - sottolinea Mazzanti - tutto questo calore mi rende immensamente felice e dimostra che All’Antico Vinaio non è un semplice panino, perchè un affetto così grande non è da tutti, non tutti lo possono raccontare. Tutto ciò mi rende orgoglioso del progetto che stiamo portando avanti”.

Laura Sartini