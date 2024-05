Carico e scarico merci . Da giugno si cambia

Carico e scarico merci in centro storico, da giugno si cambia. L’attuale sistema di carico e scarico che delle merci che tanti problemi, prima di tutto agli stessi pedoni, sta creando ormai da anni all’interno delle Mura a causa del crescente, e sempre più ingestibile, numero di mezzi commerciali è destinato a andare incontro a un primo, consistente giro di vite già dal giugno prossimo.

La conferma arriva dall’incontro dell’amministrazione comunale, presente l’assessore Remo Santini, con le organizzazioni di categoria interessate, dai commercianti, ai farmacisti, ai corrieri che è andato in scena a inizio settimana.

Attualmente, il sistema prevede un doppio ingresso a seconda che si parli della ztl B o della ztl A (quelle che comprende le vie più centrali e di dimensioni spesso più ridotte) e che si tratti di merci ordinarie e di medicinali oppure di merci deperibili. Il giro di vite dovrebbe interessare prima di tutto le merci ordinarie, che beneficiano come le altre categorie di fasce orarie molto ampie, e la ztl A che è il vero cuore del centro storico sia al mattino che al pomeriggio.

Per i corrieri delle merci deperibili, invece, se verranno confermate le indiscrezioni, si parla di una abolizione della fascia pomeridiana, sempre nella ztl A, dove potranno entrare per poco tempo (attualmente dalla 14 alle 16,30, orario entro cui dovrebbero essere usciti dal centro) solo mezzi elettrici di piccole dimensioni e comunque una lieve riduzione anche della fascia mattutina (attualmente dalle 5 alle 11).

Rispetto alla prima proposta dell’amministrazione, avanzata nel marzo scorso, sono stati riviste alcune misure accogliendo qualche osservazione delle categorie, ma nel corso dell’ultimo incontro è stato chiarito che l’attuale quadro è quello definitivo. Dall’entrata in vigore del provvedimento, i vigili urbani eviteranno di sanzionare i mezzi incorsi in infrazioni al nuovo orario per una decina di giorni. Dopo, stop all’informazione e spazio alle sanzioni.

Ma il vero deterrente, non potendo i vigili rimanere in pianta stabile tutti i giorni a controllare ogni singolo mezzo, sarà costituito dalle telecamere in uscita, in passato mai installate: nelle scorse settimane è arrivato il via libera del Ministero delle Infrastrutture e la loro apposizione è prevista per l’autunno prossimo.

A quel punto, i corrieri che dovessero uscire dalla ztl fuori dagli orari consentiti saranno automaticamente multati.

Fabrizio Vincenti