Il sogno di bambina diventato realtà

Era il suo sogno da bambina, diventare medico, quando vedeva ritornare a casa i cavatori di marmo, tra cui suo papà Cherubino e il nonno Domenico, ricoperti dalla polvere e sentiva parlare della malattia della silicosi e peggio ancora delle morti legate alle patologie polmonari. Sembrava che la scelta delle superiori a Ragioneria, suggerita dalla famiglia, l’avesse indirizzata su altra professione, ma nella sua mente e nel suo cuore quel sogno restava e ora è diventato realtà. Parliamo della dottoressa Natascia Coltelli di Vagli Sopra, che prima ha conseguito la laurea in Medicina e ora si sta specializzando a Pisa in Pneumologia, ogni giorno a contatto con persone con problemi polmonari. Un esempio veramente di forza d’animo, impegno, volontà nel voler raggiungere gli obiettivi prefissati quello di Natascia, prima brava alunna all’Itcg "Campedelli" con il diploma conseguito con 100 su 100 e la brillante partecipazione alla gara nazionale Igea, tra i migliori studenti d’Italia a Fidenza di Parma, con grande soddisfazione per papà Cherubino, mamma Maura Balducci e il fratello Michele.

Poi l’iscrizione all’Università con il conseguimento della laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. Nella mente di Natascia c’era però sempre il pensiero della laurea in Medicina ed ecco allora il superamento del concorso di ammissione e altri sei anni di intenso studio fino al traguardo della laurea discussa con il professor Angelo Baggiani. "Ringrazio di cuore il professor Baggiani - afferma con gratitudine Natascia - per avermi accompagnato in questo percorso, per la sua esperienza e il suo supporto, che sono stati cruciali per completare la mia formazione". C’era poi l’ultimo gradino da affrontare, quello della specializzazione a Pneumologia anch’esso superato e ora nei prossimi mesi arriverà anche quel diploma tanto desiderato.

"Entrare nel reparto di Pneumologia - racconta con entusiasmo la dottoressa Coltelli - è stato un sogno che si è realizzato. Un ringraziamento speciale alla professoressa Laura Carrozzi, primario del reparto, per la sua disponibilità, professionalità e umanità con cui mi ha accolto e supportato".

La vicenda scolastica-formativa di questa ragazza di Vagli Sopra è un esempio di come il coraggio di inseguire i propri sogni, anche quando il percorso sembra tortuoso, possa portare a risultati straordinari. Il suo viaggio medico professionale è solo all’inizio, ma il futuro, sicuramente, riserverà a Natascia grandi traguardi.

Dino Magistrelli