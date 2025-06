“Il senso del tempo“, alla Casermetta Viviani le opere di Moriconi

“Il senso del tempo 2“, il nuovo dipinto e omonimo libro dell’artista Adelindo Moriconi, sarà presentato oggi, 11 giugno, alle ore 17 alla Casermetta Cesare Viviani sulle Mura Urbane, nei pressi di Piazza Santa Maria.

Laureato in Economia e commercio, Moriconi ha svolto la sua carriera come imprenditore, diventando poi un artista.

"Il mio stile - racconta - si avvicina grosso modo a quello naif ma con un tocco di umorismo in più. La mia prima opera fu il ritratto di Gabriel, il gatto di casa. I miei quadri si sviluppano come dei fumetti in quanto si leggono in sequenza. Contengono un microcosmo fantasioso di personaggi, di paesaggi, di elementi sia mitologici che storici e di spunti della storia recente. Le mie opere piacciono tanto ai bambini che si divertono ad identificare i personaggi ed a decifrarne la storia".

I suoi quadri rappresentano spesso personaggi di pura fantasia come gli gnomi, o “Le battaglie tra castelli medievali”, prendendo spunto dalla storia, come la “Via Francigena” o di personaggi come il bandito “Ghino di Tacco”. L’artista, nei suoi quadri, non ha trascurato nemmeno la storia recente, in quanto ha descritto “l’Attacco alle Torri Gemelle “ di New York, Il Covid 19” e “La Guerra in Ucraina”.

"Mi sono anche soffermato su dei temi scientifico-filosofici come “Il Senso del Tempo” - aggiunge l’artista - Mi sono accorto che la gente è poco informata ed ho voluto abbinare agli elementi contenuti nei miei quadri delle spiegazioni complementari".

"Oggi pomeriggio, presenterò alla Casermetta Cesare Viviani, sulle mura, in Piazza Santa Maria, i miei due ultimi dipinti sul “Senso del Tempo” e il libro omonimo. Nell’occasione - ha concluso Moriconi - sarei felice di dialogare con il pubblico".