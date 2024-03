“Il segreto? Mai pensare di essere arrivati“

La storia di Idrotherm 2000 è quella tipica di molte aziende italiane. Fondata nel 1976, oggi è un marchio consolidato nella produzione di tubazioni in materiali termoplastici, fornitore chiave di soluzioni innovative nella distribuzione di acqua e gas, nel trasporto di fluidi industriali, nelle telecomunicazioni, con sedi a Castelnuovo, Castelvecchio e Mozzanica di Bergamo. Azienda familiare, di proprietà della famiglia Sartini di Castelnuovo, adesso alla terza generazione, ha basato i propri valori guida su professionalità, rispetto, trasparenza e continuità. Una continuità riguardo la propria storia, ma anche nel necessario rinnovamento che danno le nuove generazioni.

“Mai pensare di essere arrivati – afferma la presidente Laura Citti Sartini –, ma investire sempre sul futuro, sulla ricerca, sulle nuove generazioni, nel rispetto per l’ambiente“. Questo è quanto hanno sostenuto anche gli altri rappresentanti della famiglia Sartini nella trasmissione “Italian green“ su Rai 2. Idrotherm 2000 si colloca oggi tra le maggiori aziende di tubazioni in Europa anche grazie alla forte spinta che la sta orientando verso lo sviluppo sostenibile. E’ appunto per la costante attenzione all’innovazione del prodotto, con particolare sensibilità verso la transizione ecologica, che ha ricevuto importanti riconoscimenti tra i quali il premio Legambiente “Comuni ricicloni 2019“ per il miglior contributo all’economia circolare per un innovativo progetto di risanamento fognario e reti elettriche con tubazioni derivanti per almeno il 70%,da plastica riciclata, realizzato a Bellaria e Igea Marina in Romagna.