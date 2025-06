‘Il segreto di Aisha’. Musica, solidarietà e sostegno concreto

Musica, solidarietà e impegno per offrire un sostegno concreto a chi vive in situazioni di difficoltà. Sono questi i tre aspetti racchiusi dentro ‘Il segreto di Aisha’, il concerto benefico promosso dal Comitato di Lucca della Croce Rossa che si terrà sabato alle 21 in San Romano.

Sul palco il delicato tema della violenza di genere, in un viaggio in note firmato da Antonio Rolfini. Ogni parola letta da Angela Felisati sarà infatti alternata da un brano strumentale, per pianoforte o in duo, con il violoncellista Simone Montanari. Un’opera intensa che vuole essere sia un grido contro la violenza, sia un abbraccio per le donne che la subiscono. Il ricavato della serata - che prevede una donazione minima di 10 euro - sarà inoltre destinato all’acquisto di un mezzo attrezzato per potenziare i servizi socio-sanitari sul territorio.

"Un passo importante per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni crescenti della popolazione, in particolare di chi si trova in condizioni di vulnerabilità – ha spiegato la presidente del comitato di Lucca Cecilia di Somma -. Contiamo sul sostegno della comunità lucchese, che non ha mai fatto mancare la propria generosità verso la nostra missione".

L’evento, come ricordato dalla responsabile fundraising Silvia Verzani, si inserisce infatti in un più ampio percorso che il comitato sta portando avanti, come il progetto ‘Un albero in + per Lucca’ - che ha permesso già la piantumazione di 245 arbusti e l’adozione di 376 melograni da parte di scuole e associazioni -, ‘L’espressione della gentilezza’ o la ‘Tombola della domenica pomeriggio’, in programma fino a ottobre. Prossimamente prenderà poi il via anche ‘L’officina dei talenti’ per dare un supporto agli adolescenti che per mancanza di risorse economiche e culturali abbandonano la scuola.

Per la serata del 7 giugno è invece obbligatoria la prenotazione Whatsapp al numero 3807870549.

Jessica Quilici