Il ritorno dei “cantonieri“ sulle strade. La Provincia ne assume altri quattro

Con l’assunzione negli ultimi giorni di ulteriori 4 addetti stradali specializzati in servizi tecnici (i cosiddetti cantonieri), la Provincia incrementa con personale qualificato un settore strategico dell’amministrazione come quello della viabilità. Una competenza che, affiancata a quella relativa all’edilizia scolastica per gli istituti superiori, rappresenta uno dei due canali più importanti per gli investimenti sul territorio e l’impegno tecnico-progettuale dell’ente.I nuovi cantonieri assunti tramite concorso pubblico dall’ente di Palazzo Ducale contribuiranno a tenere in ordine gli oltre 600 km di strade di competenza provinciale sul territorio che, soprattutto nel periodo invernale, nelle zone pedemontane e montane, richiedono una manutenzione pressoché giornaliera. Gli addetti stradali sono stati ricevuti in questi giorni dal presidente Luca Menesini che ha sottolineato l’importanza dell’attenzione alle condizioni stradali sia in via ordinaria che durantele emergenze. Gli ultimi cantonieri assunti sono Stefano Piazzaroli, Maicol Rossi, Massimiliano Giaccarini, Simone Tolaini, Pierdomenico Salotti, Leonardo Vezzosi, Yuri Moscardini, Matteo Ceretti, Nicola Berutti e Andrea Mennucci.