Il Rione Borgo Antico vince il Palio di San Jacopo di Gallicano

Gallicano (Lucca), 26 luglio 2023 – A prevalere nella disfida tra rioni nel 37esimo Palio di San Jacopo di Gallicano è stato il Borgo Antico, in un tripudio di applausi e bandiere rosse sventolanti, colore di riconoscimento del più piccolo gruppo partecipante, molto svantaggiato demograficamente, ma non certo per la qualità dimostrata con lo spettacolo proposto. Una vittoria schiacciate con 15 punti, secondo classificato il rione Bufali con 11 e ultimo il rione Monticello con 10, conquistata, dopo quella ottenuta nel 2016, per uno svolgimento del tema particolarmente accurato e centrato e la costruzione di un carro che con i suoi colori ha entusiasmato i giurati presenti nelle due serate di uscita della sfilata.

Acclamate anche le opere degli altri due rioni, accolti nelle piazze di Gallicano con tutti gli onori. Un lavoro collettivo di grande qualità artistica e artigianale che ha reso ancora una volta la comunità entusiasta e orgogliosa. Il Premio Speciale “Vanessa Simonini” è andato a tutti e tre i rioni, per le belle emozioni regalate da ognuno di loro.

Anche il sindaco di Gallicano, David Saisi, ha premiato con una targa i tre gruppi, per l’imponente impegno immesso in questa edizione particolare, quella del grande ritorno dopo 5 anni di assenza dalle piazze. Il premio “Pi Greco” istituito dalla famiglia Greco, in ricordo di Pietrantonio Greco, per valorizzare chi si distingua particolarmente in creatività e ingegno, se lo è aggiudicato il rione Monticello.

Presenti alla serata anche diversi rappresentanti della Fondazione Carnevale di Viareggio che da tempo segue da vicino la storica manifestazione di Gallicano.