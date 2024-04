Il Quartetto della Scala oggi renderà omaggio al centenario di Puccini

Sempre nel cartellone di Lucca Classica oggi alle 16 l’orchestra della scuola Enrico Pea di Porcari porterà in San Francesco la fiaba musicale Dove regna Turandot, liberamente ispirata all’ultima opera di Puccini. La chiesa dei Servi invece, alle 16.30, ospiterà l’omaggio del Quartetto della Scala al centenario pucciniano organizzato con il Centro studi Giacomo Puccini e la Fondazione Simonetta Puccini. Un’altra ricorrenza, quella dei primi 60 anni di attività dell’Associazione musicale lucchese, segnerà il secondo giorno del festival. Alle 17.30 il Gruppo Maderna diretto da Remo Pieri proporrà al pubblico dell’auditorium Luigi Boccherini due prime esecuzioni di musica contemporanea, una firmata da Bietti proprio su commissione di Lucca Classica e una da Taralli, precedute da composizioni di Neri e Giani Luporini. L’incontro tra le architetture della cattedrale di San Martino e il flauto di Davide Del Freo, allievo di Filippo Rogai al Conservatorio di Lucca, è in programma per le 18,30 con musiche di Bach e Debussy. Alla stessa ora in Sala Ademollo il pubblico di Lucca Classica potrà ascoltare il racconto di Sandro Cappelletto sul giovane Beethoven accompagnato dal pianoforte di Marco Scolastra.