La pausa natalizia per il settore giovanile della Lucchese è servita per ricaricare le batterie in vista della ripresa dei rispettivi campionati.

La formazione Primavera allenata da Marselli si trova in una situazione di classifica tutt’altro che tranquilla, visto che si trova al penultimo posto con appena sette punti a solo cinque lunghezze di distacco dall’ultima Taranto. Servirà quindi un girone di ritorno, già iniziato con l’ultima giornata del 2024 con la sconfitta per 2 a 1 in casa del Foggia, più guardingo dove i rossoneri sono chiamati a conquistare punti pesanti, per cercare di abbandonare le zone basse della classifica ed evitare per il terzo anno consecutivo i play-out.

Non sarà un’impresa facile, perché anche il settore giovanile sta risentendo dell’incertezza che aleggia attorno alla società del presidente Bulgarella, che in più di un’occasione aveva dichiarato che il settore giovanile sarebbe stato il fiore all’occhiello.

Dopo l’addio della bandiera rossonera Massimo Morgia, il posto di responsabile del settore giovanile è stato preso da Antonio Bongiorni, un uomo di grande esperienza, con un passato importante dove ha scoperto giocatori importanti.

Non solo la Primavera ha problemi in quanto a rendimento in questa stagione, ma anche un po’ tutte le altre formazioni giovanili rossoneri hanno problemi di continuità.

L’Under 17 si trova a metà classifica, l’Under 16 è penultima, l’Under 15 è ultimo, così come l’Under 14. Insomma, una stagione al momento deludente che lascia aperti tanti interrogativi, che dovranno trovare risposte.

Alessia Lombardi