Il professor Pietro Pietrini insignito dell’onorificenza di Grande Ufficiale

L’Onorificenza di Grande Ufficiale è stata conferita dalla prefetta di Lucca Giusi Scaduto al professor Pietro Pietrini, direttore del Molecular Mind Laboratory della Scuola Imt e già direttore della stessa per due mandati, dal 2015 al 2021.

Nella motivazione si richiama la sua ricca attività di ricerca: Pietrini, ex direttore della psicologia clinica di Pisa, è autore di più di 250 articoli su riviste scientifiche internazionali ed è tra gli scienziati più citati in ambito internazionale nel campo della psichiatria e delle neuroscienze. La cerimonia si è svolta in occasione delle celebrazioni del 2 giugno a Pietrasanta. Nella stessa occasione, nel 2015 a Lucca, Pietrini era stato insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana per le sue ricerche sui meccanismi molecolari alla base delle emozioni e del comportamento umano e nel campo delle malattie psichiatriche, mentre nel 2017 a Roma ha ricevuto la medaglia di bronzo al “Merito della Sanità Pubblica”.