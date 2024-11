Il presidente Luca Gelli nominato anche nel consiglio nazionale

Un nuovo riconoscimento per l’Automobile Club di Lucca e per il suo presidente, Luca Gelli che è stato nominato dal consiglio generale dell’Aci come componente del consiglio sportivo nazionale, organo di indirizzo della politica dello sport del club automobilistico a livello italiano. “Fin dall’inizio del mio mandato - così Gelli - ho voluto imprimere una svolta nell’Automobile Club Lucca facendolo diventare uno dei sodalizi automobilistici più attenti e impegnati nel campo del motorsport a livello nazionale, con iniziative continue e sempre ben organizzate. Alla base di tutto c’è sempre una grande attenzione per la sicurezza“.